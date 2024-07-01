الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادي استعدادا لمواجهة فاركو، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو، في السابعة مساء بعد غد الأربعاء، في الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ومنح جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة من المران أمس الأحد، بعد تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا، بأربعة أهداف مقابل هدفين يوم السبت الماضي في بطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري المصري، برصيد 37 نقطة بعد خوض 22 مباراة، حقق الفوز في 11 مباريات، وتعادل في 4 وخسر في 7.

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