تحرك عاجل لبيراميدز بعد قرار استكمال مباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، تحرك سريع للنادي، ردا على قرار رابطة الأندية المحترفة، باستكمال مباراة سموحة مرة أخرى.

ولم تستكمل مباراة سموحة وبيراميدز، التي أقيمت يوم الجمعة الماضية، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد نشوب حريق في أحد كابلات الكهرباء، أدى لإطفاء أنوار الملعب.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية، قرارا باستكمال مباراة سموحة وبيراميدز، غدا على ملعب برج العرب، بنفس ظروف المباراة الماضية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن نادي بيراميدز سيخوض مواجهة سموحة غدا، تنفيذا لقرار رابطة الأندية بشكل طبيعي.

أضاف المصدر، أن إدارة نادي بيراميدز سوف نتقدم بشكوى اعتراضا على قرار رابطة الاندية باستكمال المباراة مرة أخرى، لأنه يعد مخالفا للائحة التي تشير إلى فوز بيراميدز بنتيجة 2\0.

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