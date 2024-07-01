شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي والطلائع فى الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة طلائع الجيش اليوم، الاثنين، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 20 مباراة، حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 19.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 26.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.