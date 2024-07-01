شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وطلائع الجيش الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع طلائع الجيش باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

س: ما هو ترتيب الأهلى والطلائع في الدوري؟

ج: يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 19.



فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 8مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 لقاءات، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 26.

س: ماذا فعل الأهلى والطلائع فى آخر ظهور بالدوري؟

ج: فاز الأهلى على فاركو بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدوري، فيما خسر الطلائع من زد إف سى برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة.

س: كم تبلغ القيمة التسويقية للأهلى والطلائع؟

ج: تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للطلائع 6.33 مليون يورو.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى والطلائع؟

ج: التقى الأهلى مع الطلائع في 35 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر الفوز في 25 لقاءً وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 65 هدفاً وتلقت شباكه 16.



وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلى والطلائع بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

س: ما هو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية- أكرم توفيق- إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - أحمد عبد القادر- وسام أبو علي