شكرا لقرائتكم خبر عن كمال السيد يقترب من حراسة الإسماعيلى أمام سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب كمال السيد، حارس مرمى الإسماعيلى، من حماية عرين الدراويش أمام سيراميكا فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة دورى nile.

ويعانى الإسماعيلى من الإصابات في مركز حراسة المرمى، حيث يفقد محمد فوزى للإصابة في العضلة الضامة، كما يعانى أحمد عادل عبد المنعم من الإصابة بشد فى السمانة وهناك محاولات مكثفة لتجهيزه للقاء، وإن كان الأمر صعبا، وبالتالي يجهز مصطفى كمال مدرب حراس مرمى الدراويش الحارس كمال السيد للمشاركة بشكل أساسى أمام سيراميكا بعد الظهور بشكل جيد خلال الوقت الذى لعبه أمام المصرى في المباراة السابقة.

وعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.

وخسر الاسماعيلى من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد بهدف دون رد بالجولة الاخيرة لمسابقة الدوري.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 7 فوز وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.