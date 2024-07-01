شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة يتراجع ويقرر رحيل بيريرا نهاية أغسطس المقبل، الزمالك يستند على تأخر خطاب إيقاف القيد للحصول على الرخصة الأفريقية .

اتحاد الكرة يتراجع ويقرر رحيل بيريرا نهاية أغسطس المقبل

تراجع مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة جمال علام، عن قراره السابق بتجديد عقد البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام واستقر المجلس على رحيل الخواجة بنهاية عقده فى أغسطس المقبل.

يعمل مسئولو نادى الزمالك فى اتجاهين لإنهاء أزمة الحصول على الرخصة الأفريقية من أجل ضمان المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها المقبلة، بعد مد المهلة حتى 5 يوليو

غياب 11 لاعباًعن الأهلى أمام الطلائع الليلة.. أبرزهم كهربا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع طلائع الجيش باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري. يفتقد فريق مودرن فيوتشر لخدمات أكثر من لاعب فى اللقاء المقبل أمام بلدية المحلة بالدوري، فى مقدمتهم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، والذي تعرض لإصابة الشرخ في الكتف، وكذلك محمد فاروق بعد إصابته في أربطة الركة خلال المباراة الماضية، بالإضافة إلى استمرار غياب مروان محسن بسبب عدم اكتمال الجاهزية، وأحمد رفعت الذي يغيب عن الفريق منذ مارس الماضي.

يكثف الجهاز الطبي بالنادى الاسماعيلى محاولاته لتجهيز أحمد عادل عبد المنعم للحاق بمواجهة الدراويش أمام سيراميكا باستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة دورى nile.

يخضع أحمد الشيخ ، لاعب وسط الإسماعيلى، لعملية غضروف الركبة خلال الأيام المقبلة، بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب فى ألمانيا حاجته لإجراء العملية من أجل العودة للتدريبات فى الفترة المقبلة.