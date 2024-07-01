شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يطالب لاعبى سيراميكا باستعادة الانتصارات والحذر من الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات أمام الإسماعيلى، الأربعاء المقبل، باستاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة دورى nile.

وفشل سيراميكا في تحقيق نتيجة إيجابية في آخر مباراتين في الدورى، حيث سقط أمام المصرى بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وحذر أيمن الرمادى لاعبى سيراميكا من مواصلة النتائج السيئة أمام الإسماعيلى، مشددا على ضرورة غلق المساحات أمام مهاجمى الدراويش، كما طالب المدافعين بضرورة التركيز لآخر دقيقة بعد استقبال هدفين أمام الزمالك في الوقت الأخير.

يدخل سيراميكا المباراة في المركز العاشر بترتيب دورى nile برصيد 37 نقطة، جمعها من 27 مباراة فاز خلالها في 10 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 10 لقاءات، سجل لاعبوه 42 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.