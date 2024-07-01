شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. زيسكو الزامبي يعلن انتقال هدافه إلى مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الحساب الرسمي لنادي زيسكو الزامبي انتقال هدافه اينوك ساكالا جونيور إلى مودرن فيوتشر وذلك فى بيان رسمي، جاء كالتالي:

زيسكو يونايتد يعلن رحيل المهاجم النجم اينوك ساكالا جونيور الذى انضم إلى الدوري المصري الممتاز نادي مودرن فيوتشر لكرة القدم في صفقة بيع نهائي، ساكالا جونيور، الهداف برصيد 12 هدفا فى الموسم السابق، لعب دورًا حاسمًا فى نجاح شركة زيسكو يونايتد، بما في ذلك الفوز بلقب الدوري لعام 2021.

بدأت رحلة ساكالا جونيور مع زيسكو يونايتد فى عام 2014 عندما انضم إلى يونغ زيسكو يونيتد، حيث سرعان ما صنع اسم لنفسه كهداف كبير، حيث سجل 54 هدفا حتى صعوده إلى فريق الكبار في عام 2019، ظهر لأول مرة لزيسكو في عام 2020، حيث سجل هدفه الأول في التعادل 1 ضد الجاموس الأخضر في ملعب ليفي مواناواسا وبمجموع 8 أهداف في ذلك الموسم.

خلال السنوات الستة التي قضاها مع عمالقة ندولا، حقق ساكالا جونيور العديد من الإشادة منها:

- الفوز بلقب دوري السوبر ام تي ان وكأس الدرع الخيري لعام 2021

- وصيف كأس ABSA في عام 2021.

- كونك جزءًا من تشكيلة أبطال كوسافا لزامبيا في جنوب أفريقيا في عام 2022

- حصل على جائزة لاعب العام الشاب في أطلس مارا/زيسكو يونايتد في عام 2023

- الفوز بجائزة أفضل هداف بنك اكسس/زيسكو يونايتد عام 2024

- كسب العديد من جوائز رجل المباراة من المعجبين

سجل ساكالا جونيور ما مجموعه 36 هدفا وعدد جيد من التمريرات التمريرة لزيسكو يونايتد، مما ترك أثر دائم على الفريق.

"نحن ممتنون لمساهمات إينوك في نجاح فريقنا ونتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية". "انتقال ساكالا جونيور إلى نادي فيوتشر إف سي يمثل فصلاً جديداً مثيراً في حياته المهنية، وليس لدينا شك في أنه سيواصل التفوق على أعلى مستوى. شكراً لك، إينوك، على تفانيك وعملك الجاد. سنفتقدك! "