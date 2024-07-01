شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على الطلائع فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الاهلى نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يرغب خلالها المارد الأحمر فى الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للطلائع 6.33 مليون يورو.

وفاز الأهلى على فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري، فيما خسر الطلائع من زد إف سى برباعية مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة.



وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز عن القمة، ويغيب عن المارد الأحمر في لقاء فاركو الليلة كل من على معلول وبيرسى تاو للإصابة.

وفي المقابل، طالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل افريقيا للهروب من النتائج المتراجعة التي تلاحقه في الأسابيع الأخيرة. ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى يسري وحيد وعلى حمدى لاعبى الفريق في مباراة الأهلى بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب يسري وحيد عن الطلائع في مباراة زد إف سى بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سموحة ، فيما غياب على حمدى في نفس اللقاء بسبب تعرضه للطرد في مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

القيمة التسويقية