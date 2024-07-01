شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رحيل ياسر حمد ويوجه له الشكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك رحيل المدافع الفلسطينى ياسر حمد عن صفوف الفريق الكروى الأول، بعدما طلب اللاعب الرحيل وعدم الانتظار لنهاية الموسم الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على فيس بوك، صورة للمدافع الفلسطينى معلقين عليها: "شكرًا ياسر حمد، وبالتوفيق فيما هو قادم".

وكان الفلسطيني ياسر حمد، طلب الرحيل عن صفوف الفريق في الوقت الحالي وعدم الانتظار لنهاية الموسم، فى ظل عدم مشاركته فى المباريات، وأسوة بمحمود علاء الذى رحل وتسلم الاستغناء الخاص به، بعد الاتفاق مع مجلس الإدارة على الرحيل.

ووافق مجلس إدارة الزمالك وإدارة الكرة على رحيل ياسر حمد شرط تنازل اللاعب عن قيمة مستحقاته المتبقية لدى الزمالك حتى يحصل على المخالصة الخاصة به.

وكان وكيل اللاعب كشف فى تصريحات سابقة أن ياسر حمد تعاقد مع الزمالك لمدة موسم ونصف، ويحصل على راتبه بالجنيه المصرى.