شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات متكافئة بين سيراميكا والإسماعيلى قبل مباراة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مواجهات سيراميكا والإسماعيلى دائما ندية كبيرة قبل مواجهة الفريقين الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة دورى nile.

وتعد مباراة الأربعاء المقبل التاسعة بين الإسماعيلى وسيراميكا، حيث سبق والتقى الفريقان في 8 مواجهات جاءت متكافئة، فاز سيراميكا فى 3 مواجهات وفاز الإسماعيلى 3 مباريات وحسم التعادل مباراتين، وسجل لاعبو سيراميكا 12 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

وخسر فريق سيراميكا أمام الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

ويدخل سيراميكا المباراة في المركز العاشر بترتيب دورى nile برصيد 37 نقطة، جمعها من 27 مباراة فاز خلالها في 10 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 10 لقاءات، سجل لاعبوه 42 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 7 فوز وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32.