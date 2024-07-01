شكرا لقرائتكم خبر عن هدافو الأهلي فى الدوري قبل مواجهة الطلائع الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة طلائع الجيش اليوم، الاثنين، باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر محمود كهربا وبيرسى تاو لاعبا الأهلى قائمة هدافى الفريق فى الدوري المصري برصيد 5 أهداف لكل منهما، ويأتى الرباعى حسين الشحات ووسام أبو على ورضا سليم وانتونى موديست فى المركز الثانى وسجل كل منهما 4 أهداف.

وتعد مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.