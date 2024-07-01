شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز مكافأة التتويج بالكونفدرالية الأفريقية لجوزيه جوميز والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو نادى الزمالك تجهيز مكافأة الكونفيدرالية للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، وكذلك صرف الراتب المتأخر، والذى يبلغ شهرا واحدا بعدما تم صرف راتب شهرين خلال الأيام الماضية.

وكشف مصدر فى الزمالك أن الأمور تسير مع جوميز على ما يرام، والمدير الفني سعيد وراضٍ داخل القلعة البيضاء، ولا يوجد أي خلاف معه حول المستحقات المتأخرة، لأن التأخير بسبب العملة فقط، ومن المقرر صرف مكافأة جوميز خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يتبقى لجوميز قيمة شهر واحد بالإضافة إلى مكافأة التتويج بالكونفدرالية أيضًا.

وصرف مسئولو نادى الزمالك 100 ألف دولار قيمة شهرين من المستحقات المتأخرة للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الكروى الأول.