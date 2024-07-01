شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع نعمة سيد لدعم فريق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

أنهى نادي الزمالك ، خلال الساعات القليلة الماضية، ضم نعمة سيد حارسة مرمى فريق توت عنخ آمون، لتصبح بذلك ثالث صفقات الفريق الرسمية، بعد الثنائي آية إبراهيم والأفريقية ساندرا جونسون، واللتان اتم الزمالك التعاقد معهن خلال الساعات القليلة الماضية.

نعمة سيد كانت حارسة مرمي الفريق الفرعوني منذ أن كان بالدرجة الثانية، ونجحت في الصعود معه للدوري الممتاز الموسم قبل المنصرم، وحققت معه لقبي كأس مصر والدوري المصري.

وأعلن مجلس إدارة مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال الساعات القليلة الماضية، عن هوية مدرب فريق كرة القدم النسائية بالنادي، ويأتي ذلك بعد تكوين فريقا للسيدات، تماشيًا مع قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"الخليج 365"، "إن المدير الفني لفريق الزمالك للكرة النسائية، هو مدرب المقاولون العرب الحالي عادل حسين، والذي كان يتولي تدريب توت عنخ آمون وزد من قبل".

وأشار المصدر: "سيتم توقيع عقود تدريب المدرب الشاب مع مجلس إدارة نادي الزمالك خلال أيام، وسيتم على هامش التوقيع انهاء بعض الصفقات الجديدة لتعزيز الفريق".