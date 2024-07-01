شكرا لقرائتكم خبر عن كاف للزمالك: 5 يوليو آخر مهلة للحصول على رخصة المشاركة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولى نادى الزمالك بأن يوم 5 يوليو الجارى، آخر مهلة للفريق الأبيض من أجل توفيق أوضاعه المالية، حتى يحصل على رخصة المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر مطلع أن الكاف أكد أن المهلة التى منحها للزمالك لمدة 5 أيام بعد انتهاء شهر يونيو، هى المهلة والفرصة الأخيرة أمام الزمالك حتى يتوصل لاتفاق مع المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق حول المديونية المستحقة، ليحصل بعدها الزمالك على رخصة المشاركة فى البطولة الأفريقية.

وأضاف المصدر، أنه فى حال عدم نجاح الزمالك فى التوصل لاتفاق مع بوطيب أو تسديد الغرامة المستحقة للاعب، فلن يحصل على رخصة المشاركة فى الكونفدرالية، خاصة أن الكاف رفض الاعتراف بأن العقوبة الموقعة على الزمالك جاءت بعد 31 مارس ما يسمح لهم بالمشاركة فى الكونفدرالية هذا الموسم.

ويعمل مسئولو نادى الزمالك على التواصل مع محامى اللاعب المغربي خالد بوطيب من أجل التوصل لحل فى أزمة المديونية المستحقة للاعب، والتى تبلغ 2 مليون و400 ألف يورو، ومازال التفاوض بين مسئولى القلعة البيضاء ومحامى اللاعب مستمرًا ولم يتم الاتفاق على نظام لجدولة تلك المديونية، والتى بناءً عليها قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إيقاف القيد للزمالك لثلاث فترات مقبلة.