شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الصفقات المطلوبة فى الأهلي بالميركاتو الصيفي بعد حسم يوسف أيمن والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل تدعيم 3 مركز خلال فترة الانتقالات الصيفية لسد العجز فى صفوف الفريق الأحمر، لاسيما مع معاناة بعض المراكز من النقص العددي لظروف الإصابة أو تراجع المستوى لبعض اللاعبين.



المراكز التي تحتاج للدعم بالأهلي ، بناءً على طلبات مارسيل كولر المدير الفني، هي الجبهة اليسرى والمهاجم الصريح وقلب الدفاع، وتعتبر هذه المراكز الثلاثة هى التي يطلب مارسيل كولر المدير الفني تدعيمها في أسرع وقت ممكن للتغلب على أزمة العجز في هذه المراكز.

الجبهة اليسرى



يرغب الأهلي في تدعيم مركز الظهير الأيسر لاسيما مع إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس، وعدم اتضاح الرؤية بشأن بقائه فى الأهلي أو الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي، وبموجبها نهاية عقده مع القلعة الحمراء والذي لم يتم تجديده حتى الآن، بخلاف عدم قناعة كولر بإمكانيات كريم الدبيس بسبب قلة خبراته ويميل للاعتماد على الثنائي عمر كمال وكريم فؤاد في هذا المركز.

رأس الحربة



استقر مسئولو النادي الأهلي على تدعيم مركز رأس الحربة بمهاجم أجنبي سوبر، لاسيما بعد الاستقرار على رحيل أنتوني موديست وعدم وجود رغبة في تجديد عقده الذي يمتد لنهاية الموسم الحالي، في ظل عدم إثبات جدارته بقميص الأهلي منذ الانضمام لصفوفه في بداية الموسم الحالي.

قلب الدفاع



يكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم لضم أكثر من مدافع لتدعيم صفوفه في الصيف المقبل، في ظل معاناة هذا المركز بسبب كثرة الإصابات التي تضرب اللاعبين الحاليين، خاصة الثلاثي محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، ومعاناة محمد عبد المنعم من ضغط المباريات، بخلاف رغبة الأخير في الرحيل للاحتراف في الصيف المقبل، ويتفاوض الأهلي مع أكثر من لاعب مثل يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري والذي يحمل الجنسية المصرية، والذي أنهى مسئولي القلعة الحمراء مفاوضات التعاقد معه، بالإضافة إلى وجود ثنائي نادي زد في الصورة محمد إسماعيل ومصطفى العش، وإياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي.

الجناح

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل التعاقد مع جناح سوبر أو ثنائي أحدهما مصري والآخر أجنبي، ولكن موقف ضم جناح أجنبي متوقف على مصير الثلاثي الأجنبي بيرسي تاو وأليو ديانج ورضا سليم.