رئيس البنك الأهلي ينتقد تصرفات رابطة الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - وجه اللواء أشرف نصار، رئيس البنك الأهلي، انتقادات عنيفة لرابطة الأندية المصرية، بعد التخبط في القرارات التي صدرت مؤخرًا، والتي تسببت في العديد من الأزمات.

وكانت مواجهة سموحة وبيراميدز، قد شهدت عدم استكمالها بسبب اشتعال النيران في أحد الأركان بملعب المباراة، مما جعل حكم المواجهة يقوم بإلغاؤها.

وقررت رابطة الأندية استكمال المباراة من الوقت الذي توقفت عنده "49"، مما جعل هناك حالة من الصدمة لدي فريق بيراميدز، حيث يعتبر المسؤولين داخل النادي السماوي أن هذا القرار مخالف للائحة.

وتحدث أشرف نصار، في تصريحات إذاعية: "من المفترض أننا سنقابل سموحة غدًا الثلاثاء، كما أن اللاعبين دخلوا معسكرًا والمدير الفني أعلن القائمة، وقمنا بحجز الملعب وسيارات الإسعاف والفندق".

وأردف: "ترددت أنباء عن تأجيل المباراة، لكن هذا كان بعد منتصف الليل أمس، وعندما بدأنا نسأل أرسلوا لنا خطاباً على النادي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل يخطرونا بأن المباراة تأجلت من الثلاثاء 2 يوليو إلى الثلاثاء الموافق 13 من الشهر ذاته".

وتابع: "تحدثنا إليهم بأن يوم 13 يوليو لن يوافق الثلاثاء بل سيوافق يوم السبت، فردوا علي (نعتذر وآسفين أصل احنا مضغوطين من الصبح)".

وأكمل: "حتى الخطاب الخاص بمباراة بيراميدز وسموحة، مكتوب فيه إعادة لعب، كيف إعادة لعب المفروض استكمال ما تبقى من زمن المباراة".