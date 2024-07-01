لوكاكو يقود تشكيل بلجيكا أمام فرنسا باليورو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، تشكيل مواجهة فرنسا الرسمي، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ومن المقرر انطلاق مواجهة المنتخب البلجيكي أمام نظيره الفرنسي في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي يشهدها ملعب "اسبرت أرينا".

تشكيل بلجيكا أمام فرنسا باليورو

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: تيموثي كاستاني- فايس- فيرتونخين- ثياتي.

خط الوسط: يانيك كاراسكو- أمادو أونانا- كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جيريمي دوكو- لويس أوبيندا- روميلو لوكاكو.

ويبحث المنتخب البلجيكي عن تحقيق الفوز خلال مواجهة نظيره الفرنسي في مواجهة اليوم، حيث يرغب لاعبي بلجيكا في السعي نحو أول لقب في تاريخ بلادهم.