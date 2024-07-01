اتحاد الكرة يعلن إعادة هيلكة لجنة الحكام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إعادة هيكلة لجنة الحكام وإجراء عدد من التعديلات لتطوير اللجنة.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالجبلاية.

وكانت لجنة الحكام قد تعرض لانتقادات قوية على مدار الموسم الكروي الحالي بسبب الأخطاء الفادحة والمتكررة في جميع المباريات، وكان أخرها تهديد نادي الزمالك بعدم استكمال منافسات الدوري المصري هذا الموسم.

وأصدر اتحاد الكرة البيان التالي:، “ اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بإعادة هيكلة لجنة الحكام، وإجراء عدد من التعديلات لتطوير اللجنة”.

وأضاف “وجاء القرار عقب اجتماع مطول مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم الاستقرار على ضم عزب حجاج وسامي فاروق، فيما تم توجيه الشكر لبعض أعضاء من اللجنة”.