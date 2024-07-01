كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة الأهلي أمام طلائع الجيش في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي يشهدها ملعب ستاد الكلية الحربية.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

الجدير بالذكر أن يحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، برصيد 48 نقطة، بعدما جمعهما من 20 لقاء، فاز في 15 وتعادل في 3 وتلقى هزيمتين.

فيما يأتي طلائع الجيش في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، وفي جعبته 34 نقطة من 28 مباراة حقق الفوز في 8 وتعادل في 10 وتلقى 8 هزائم.