بينهم هدف الأهلي.. صنداونز يوجه الشكر لرباعي الفريق رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقيا، توجيه الشكر لأربعة لاعبين من صفوف بشكل رسمي خلال الفترة الحالية.

وكشف نادي صنداونز، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توجيه الشكر، للرباعي: "جاستون سيرينو، تابيسو كوتوميلا، بريان أونيانجو وبونجاني زونجو".

وكان الكولومبي جاستون سيرينو، هدفا للنادي الأهلي في السنوات الماضية، وربط اسمه بالانضمام للقلعة الحمراء، ولكن لم تكتمل المفاوضات.

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