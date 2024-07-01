14 صورة من حفل زفاف "أجويرو" لاعب المنتخب الأولميبي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقام لاعب الداخلية وغزل المحلة الأسبق، عبد الرحمن عاطف الشهير بـ "أجويرو"، حفل زفافه أمس الأحد، بحضور عائلته وعدد من زملائه وأقاربه.

وسبق لأجويرو وأن لعب في صفوف منتخب مصر الأوليمبي، وكانت آخر مباراة له ضد منتخب روسيا تحت 23 سنة والتي انتهت بفوز الفراعنة 2-1، في يوم 11 سبتمبر 2023.

ويعد عبد الرحمن عاطف لاعبا حرا الآن، بعدما تم تصعيده للفريق الأول لغزل المحلة في موسم 2021/22، وينتقل إلى الداخلية على سبيل الإعارة، وينتهي عقده مع غزل المحلة.

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