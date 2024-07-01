مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة طلائع الجيش.

وشهد تشكيل الأهلي تغيير واحد عن اللقاء الماضي أمام فاركو، بمشاركة عمرو السولية بدلا من إمام عاشور، ويعتبر هذا التغيير مفاجأة، حيث يعد عاشور أحد ركائز المارد الأحمر الأساسية.

وجاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ربيعة - محمد عبد المنعم - خالد عبد الفتاح - كريم فؤاد.

خط الوسط: السولية - مروان عطية - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة 13 بالدوري المصري الممتاز.

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