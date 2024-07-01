مبابي ضد لوكاكو.. تشكيل مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
يلاقي منتخب فرنسا نظيره بلجيكا اليوم الإثنين، ضمن مواجهات دور الـ16 لبطولة يورو 2024.
أعلن الجهاز الفني لمنتخب الديوك التشكيل الرسمي لمواجهة بلجيكا، والذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: ماينان.
خط الدفاع: هيرنانديز - ساليبا - أوباميكانو - كوندي.
خط الوسط: تشاوميني - كانتي - رابيو.
خط الهجوم: مبابي - جريزمان - ماركوس تورام.
وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل بلجيكا كالتالي:
حراسة المرمى: كاستيلس.
خط الدفاع: فيرتونخين - فايس - ثيات -كاستاني.
خط الوسط: كاراسكو - دي بروين - اونانا.
خط الهجوم: دوكو - لوكاكو - أوبيندا.
الجدير بالذكر أن المباراة تبدأ في تمام الساعة السابعة على ملعب اسبرت أرينا.
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