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مبابي ضد لوكاكو.. تشكيل مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب فرنسا نظيره بلجيكا اليوم الإثنين، ضمن مواجهات دور الـ16 لبطولة يورو 2024.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الديوك التشكيل الرسمي لمواجهة بلجيكا، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: هيرنانديز - ساليبا - أوباميكانو - كوندي.

خط الوسط: تشاوميني - كانتي - رابيو.

خط الهجوم: مبابي - جريزمان - ماركوس تورام.

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: فيرتونخين - فايس - ثيات -كاستاني.

خط الوسط: كاراسكو - دي بروين - اونانا.

خط الهجوم: دوكو - لوكاكو - أوبيندا.

الجدير بالذكر أن المباراة تبدأ في تمام الساعة السابعة على ملعب اسبرت أرينا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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