رسمياً.. الزمالك يُعلن رحيل لاعباً جديداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك بصورة رسمية اليوم الإثنين رحيل المدافع الدولي الفلسطيني بصفوفه ياسر حمد.

ونشرت حسابات نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للاعب مذيلاً إياها بتعليق:"شكرًا ياسر حمد، وبالتوفيق فيما هو قادم".

وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 26 عامًا خلال الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر.

ولكن اللاعب لم يشارك كثيراً مع الزمالك؛ حيث شارك بـ 3 مباريات فقط بواقع 27 دقيقة أمام أبوسليم الليبي بالكونفدرالية ولمدة 90 دقيقة أمام سموحة في الدوري ولمدة دقيقتين أمام الاتحاد بالدوري.

وحصد اللاعب الدولي مع الزمالك خلال هذه الفترة على بطولة الكونفدرالية.

و انضم اللاعب لصفوف الزمالك بعد انتهاء رحلته بالدوري الهندي عبر بوابة نادي نورث إيست يونايتد.

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