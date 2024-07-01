شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون يرسل تذكرة العودة للقاهرة لمسئولي الزمالك والتأشيرة تؤخر وصوله والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول البنينى سامسون أكينولا لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى القاهرة قادماً من بلاده بعد المشاركة مع المنتخب . وكشف مصدر مسئول فى الزمالك أن اللاعب أرسل تذكرة الطيران للعود إلى القاهرة، وهو ما يدل على حٌسن نواياه، ورغبته في العودة، إلا أن التأشيرة تؤجل وصوله.

وأضاف المصدر، أن اللاعب أبلغ النادى بأنه سيصل القاهرة فى أسرع وقت، فور انتهاء الإجراءات، حيث قام بحجز تذكرة الطيران، إلا أن تأخر التأشيرة يؤخر وصوله للقاهرة الانضمام للفريق.

وكان سامسون قرر عدم العودة إلى القاهرة بعدما سافر إلى بلاده للانضمام لصفوف منتخب بلاده، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية منذ ما يقرب 6 أشهر، ونجح الزمالك في تحويل 250 ألف دولار إلى سامسون من قيمة مستحقاته المالية المتأخرة، من أجل إنهاء الأزمة.

وأبلغ سامسون مسئولى نادى الزمالك بوجود بعض المشاكل فى التأشيرة الخاصة به الأمر الذى تسبب فى تأخر وصوله إلى القاهرة،مؤكداً لهم بتواجده فى صفوف القلعة البيضاء فى أسرع وقت بمجرد إنهاء تفاصيل السفر الخاصة به.

