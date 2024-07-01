شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتخذ قرارا بإعادة هيكلة لجنة الحكام وانضمام عزب حجاج وفاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قراراً بإعادة هيكلة لجنة الحكام، وإجراء عدد من التعديلات لتطوير اللجنة.

وجاء القرار بعد اجتماع مطول مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وتم الاستقرار على ضم عزب حجاج وسامي فاروق، فيما تم توجيه الشكر لبعض أعضاء من اللجنة.

وتراجع مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة جمال علام، عن قراره السابق بتجديد عقد البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام واستقر المجلس على رحيل الخواجة بنهاية عقده فى أغسطس المقبل.

جاء تراجع اتحاد الكرة بعد الأزمات التحكيمية التي تفجرت مؤخرا، وشكوى عدد كبير من الأندية ضد الحكام بجانب قرار بيريرا بتعيين الحكمين أحمد الغندور ومحمود البنا لإدراة مباريات بدورى الترقى عقب أزمة مباراة الزمالك والمصرى بالدورى الممتاز، وهو ما أدى لاشتعال الأزمة وانسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلى.