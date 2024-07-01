شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف طاهر والان مع تفاصيل الخبر

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه طاهر محمد طاهر، في المباراة التي تجمعهما باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

هدد عمرو السولية مرمى طلائع الجيش بتسديدة قوية في الدقيقة الخامسة ولكن مرت أعلى العارضة، وسجل طاهر محمد هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 12 من تسديدة قوية ارتطمت في يد محمد شعبان حارس الطلائع وأكملت طريقها إلى المرمى، بعد متابعته لتصويبة وسام أبو علي وأنقذها دفاع الطلائع.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعو، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أكرم توفيق

الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي

وتواجد على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد هاني وإمام عاشور وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة ‏وأليو ديانج ورضا سليم وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم.‏

ولعب الفريقان 33 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود طلائع الجيش للدوري العام موسم 2004-2005، كانت المباراة الأولى يوم 21 نوفمبر 2004، وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه محمد بركات، وآخر مباراة في 26 مايو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرزهما محمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 25 مباراة، وفاز طلائع الجيش في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 64 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين، موسمي 2006-2007، 2014-2015، وبنتيجة 4-2 موسم 2009-2010، وفاز الأهلي بنتيجة 3- 0 خمس مرات، و3-1 ثلاث مرات.