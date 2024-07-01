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تصعيد مهاجم فريق الشباب إلى تدريبات الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - شهد تدريب  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز تصعيد علي أحمد حسام مهاجم فريق الشباب مواليد 2004 بالنادي .

وشارك اللاعب في جميع فقرات التدريب البدنية والفنية، بعد تصعيده بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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