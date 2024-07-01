جلسه سريعه بين جوميز واللاعبين قبل مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد المدير الفني بأداء اللاعبين في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة وإصرارهم على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وشرح جوميز برنامج تدريب اليوم للاعبين، ومنحهم بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في المران استعداداً للمباراة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة بالأمس عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت الماضي في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري