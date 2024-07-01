تشاكا يُثير قلق جماهيرسويسرا قبل موقعة إنجلترا باليورو

ياسر رشاد - القاهرة - أثار جرانيت تشاكا، لاعب منتخب سويسرا الأول لكرة القدم مخاوف جماهير منتخب بلاده، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة إيطاليا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر انطلاق مواجهة المنتخب السويسري أمام نظيره الإنجليزي في تمام السابعة من مساء السبت المقبل، في المباراة التي يحتضنها ملعب "اسبرت اَرينا".

وتحدث تشاكا في تصريحات لصحيفة "مترو" البريطانية، حيث قال: "بالطبع، تدربنا على ركلات الترجيح قبل مواجهة إيطاليا، فلقد شعرت بشيء في عضلة المقرب اليسرى، ولهذا السبب لم أشارك في التدريب يوم الخميس".

وتابع: "لكن بعد ذلك، كل شئ على ما يرام مجددًا في تدريبات يوم الجمعة، وفي المباراة شعرت بذلك مرة أخرى بعد 15 دقيقة".

وأضاف: "بالتأكيد، لدي حسن حظ أننا نمتلك أطباء جيدين جدًا وقد أعطوني شيئًا لذلك".

وأختتم: "نجحت في لعب المباراة بأكملها بعد ذلك، وهو أمر مهم بالنسبة لي، سنقوم بإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي يوم الاثنين ونرى ما هو الأمر بالتحديد، لكن لدي سبعة أيام الآن لتلقي العلاج".