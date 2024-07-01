يورو 2024.. شوط أول سلبي بين فرنسا وبلجيكا

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول بين منتخبي فرنسا وبلجيكا بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة المقررة بينهما على ملعب "مركور شبيل أرينا" ضمن منافسات دور 16 من كأس أمم أوروبا يورو 2024.

تحمل المباراة إثارة كبيرة كون بين منتخبي فرنسا وبلجيكا حيث يبحثان عن الوصول إلى أبعد نقاط في المعترك الأوروبي.

تشكيل منتخب فرنسا..

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: ثيو هيرنانديز ، اوباميكانو، ساليبا، كوندي.

الوسط: رابيو، كانتي، تشواميني.

الهجوم: جريزمان، مبابي، تورام.

تشكيل بلجيكا..

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: تيموثي كاستاني- فايس- فيرتونخين- ثياتي.

خط الوسط: يانيك كاراسكو- أمادو أونانا- كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جيريمي دوكو- لويس أوبيندا- روميلو لوكاكو.

وكان منتخب فرنسا قد صعد من دور المجموعات كوصيف مجموعته برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين بينما تأهلت بلجيكا كوصيفة مجموعته بأربع نقاط بخسارة وفوز وتعادل.