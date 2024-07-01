لحظة بلحظة.. طلائع الجيش 0 - 3 الأهلي.. طاهر محمد طاهر يهدر ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة طلائع الجيش ونظيره الأهلي عند السابعة من مساء اليوم الإثنين في مؤجلة من الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بفارق 15 نقطة عن بيراميدز المتصدر، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي. ‏

ويجلس على دكة البدلاء:مصطفى شوبير ومحمد هاني وإمام عاشور وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة ‏وأليو ديانج ورضا سليم وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم.‏

أبرز أحداث المباراة:

وتقدم الأهلي بعد مرور 12 دقيقة بهدف سجله طاهر محمد طاهر.

وعزز عمرو السولية في الدقيقة 34 تقدم الأهلي بهدف ثانِ.

وسجل محمد عبدالمنعم الهدف الثالث للأهلي بالدقيقة 38.

وأهدر طاهر محمد طاهر ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وحصل فريق طلائع الجيش على ركلة جزاء في الدقيقة 89 سددها عمر السعيد وتصدى لها محمد الشناوي.

وأضاف وسام أبو علي الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 90+3.