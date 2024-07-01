صدمة جديدة للمنتخب الأولمبي قبل باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365

كشف مصدر موقف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني من انضمام لاعبه عمر مرموش لصفوف المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس 2024.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن آينتراخت قد أرسل خطابًا لاتحاد الكرة يفيد برفض انضمام مرموش للمنتخب الأولمبي.

ووفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيُحق للأندية رفض انضمام لاعبيها للأولمبياد كونها خارج الأجندة الدولية.

وكانت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة مع إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

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