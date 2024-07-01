شكرا لقرائتكم خبر القادسية يرعب أندية روشن بـ4 صفقات عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذب نادي القادسية الأنظار بشدة في ظل الصفقات المميزة والكبيرة التي أبرمها حتى الآن، بعدما تم نقل ملكية النادي لشركة أرامكو، مما أسهم في استقطاب الأسماء العالمية، ويأتي في مقدمتها قائد فريق ريال مدريد بطل أوروبا (ناتشو)، الذي تم التعاقد معه أخيرا حتى صيف 2026.

ناتشو، بدأ مسيرته بصفوف ريال مدريد في 2001، وهو في عمر 10 سنوات، ولعب بجميع فئات ريال مدريد السنية، حتى أصبح لاعبا في الفريق الأول عام 2012.

الانطلاق الأول

كانت بداية صفقات القادسية هذا الصيف مع صعود الفريق إلى دوري روشن للمحترفين، بضم الأوروجوياني ناهيتان نانديز، جناح كالياري السابق، صاحب الـ28 عاما، الذي بدأ مسيرته الكروية عام 2013 في مسقط رأسه مع فريق إيتوزينجو، ولعب معه موسما واحدا، وانتقل بعدها إلى بينيارول، ومثّله 3 مواسم تدرج خلالها في فئات النادي المختلفة، وصولا إلى الفريق الأول.

وبدأ اللاعب مسيرته الاحترافية الأولى خارج بلاده في 2017، إذ انضم إلى صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني في صفقة انتقال قدرت بمبلغ 2.5 مليون يورو؛ حسب موقع ترانسفير ماركت، ومثله لموسمين لعب خلالهما 68 مباراة، وسجل 6 أهداف، وصنع 7، وتوج معه بلقبي كأس الأرجنتين والسوبر.

وواصل اللاعب، الذي مثّل منتخب بلاده في 55 لقاء دوليا، خلال مسيرته الاحترافية، لكن هذه المرة في إيطاليا مع كالياري.

أقوى الصفقات

كما شهدت صفقات القادسية تنوعا فنيا من حيث الجودة والشمولية، إذ تم التعاقد مع الحارس الأساسي حاليا لمنتخب بلجيكا كاستيلس، والذي يعد أحد أبرز الصفقات الأوروبية، بعدما لعب ضمن صفوف فولفسبورج الفترة الماضية.

وتعد صفقة كاستيلس من أقوى الصفقات التي تُبرم في دوري روشن للمحترفين على مستوى حراسة المرمى، ولا سيما أن كاستيلس هو حارس مرمى منتخب بلجيكا، ويشارك حاليا مع منتخب بلاده في يورو 2024 في ألمانيا.

كانت إدارة القادسية قد أنهت، أيضا، التعاقد مع الكولومبي جوليان كينونيس، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

كينونيس القادم من نادي أمريكا المكسيكي، ذو الـ27 ربيعا، يمتد عقده 3 مواسم حتى صيف 2027.

وتنقل الكولومبي جوليان كينونيس بين كثير من الأندية المكسيكية، منها تايجر أورنال، وأطلس، قبل أن يحط رحاله في صفوف أمريكا كلوب المكسيكي الموسم الماضي، قادما من أطلس المكسيكي، وتقدر قيمته السوقية بـ10 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

إلى جانب استمرار البيروفي كاريو لاعب الهلال السابق، مع وجود أسماء محلية مميزة، يأتي في مقدمتها نواف العابد، وحسين القحطاني.

كما يخطط القادسية لاستقطاب 3 لاعبين عالميين خلال الفترة القادمة.

الإسباني ناتشو

بدأ مسيرته الاحترافية مع الريال 2012.

شارك في 364 مباراة.

سجل 16 هدفا، وصنع 10 أخرى.

فاز بـ26 لقبا طوال مسيرته مع ريال مدريد.

يلعب أساسيا حاليا مع منتخب إسبانيا في يورو 2024.

الأوروجوياني ناهيتان نانديز

بدأ مسيرته الاحترافية عام 2017 مع بوكا جونيورز الأرجنتيني.

انتقل إلى إيطاليا للعب مع كالياري عام 2019.

شارك مع كالياري في 165 لقاء.

سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 18، ولم يتوج معه بأي لقب.

يلعب أساسيا مع الأوروجواي في كوبا أمريكا 2024.

الحارس البلجيكي كاستيلس

حارس مرمى منتخب بلجيكا.

يشارك حاليا مع منتخب بلاده في يورو 2024 بألمانيا.

خاض مع فريق فولفسبورج 238 مباراة.

لعب كاستيلس طوال مسيرته 321 مباراة.

حقق 94 كلين شيت، كما تصدى لـ457 فرصة محققة للتهديف.

الكولومبي جوليان كينونيس