المصري يفوز على الجونة بثنائية في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المصري البورسعيدي فوزا صعبا على نظيره الجونة بهدفين لهدف، مساء اليوم الاثنين، على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدورى الممتاز.

بادر عبد الرحيم دغموم بالتسجيل للمصرى فى الدقيقة 19 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل أرنو راندريانانتيناينا للجونة فى الدقيقة 39، ونجح التونسى فخر الدين بن يوسف فى تسجيل هدف الفوز للمصرى فى الدقيقة 54.

بهذه النتيجة يحتل االمصري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

ويواجه المصري نظيره بلدية المحلة يوم الأحد المقبل في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المصري البورسعيدي..

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد شوشة، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود.

الوسط: نور السيد، رضا صلاح، عبد الجواد طلاب.

الهجوم: سيف شيكا، أيمن موكا، أرناود.