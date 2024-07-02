شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يمنح لاعبى المصرى راحة سلبية يوم واحد قبل الاستعداد لبلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر بعد غد الأربعاء على استاد الكلية الحربية بالقاهرة.

ويستعد المصري لمباراته بالجولة الثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد المقبل على استاد برج العرب.

وكان المصري قد نجح اليوم في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه على نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف واحد ليرتفع رصيد النسور الخضر إلى النقطة الثامنة والأربعين والتي تضمن لهم الحفاظ على المركز الثالث.

واختارت رابطة الأندية، فخر الدين بن يوسف مهاجم المصري، ليحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام الجونة.