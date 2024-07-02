شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلتا الجزاء الأبرز فى لقاء طلائع الجيش والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: طلائع الجيش والأهلى

المسابقة: الجولة 13 المؤجلة من الدورى المصرى Nile

النتيجة: أربعة أهداف دون مقابل لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمود بسيونى

مساعد أول: يوسف البساطى

مساعد ثان: عمر فتحى

حكم رابع: السيد منير

حكما الـVAR: أمين عمر وسمير جمال

فى مباراة مليئة بالأحداث المثيرة، خاصة داخل مناطق الجزاء نجح طاقم التحكيم مع الـVAR فى تحقيق العدالة التحكيمية نتيجة التعاون والفهم الجيد للقانون، وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 83 يحتسب بسيونى ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعب الأهلى وسام نتيجة العرقلة من حارس المرمى والـVAR يؤكد صحة الهدف.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 89 يقوم الـVAR باستدعاء الحكم لمخالفة داخل منطقة جزاء الأهلى نتيجة مخالفة لمس الكرة باليد، الحكم يذهب ويشاهد ويعود فى أقل من 20 ثانية ويحتسب المخالفة، وهذا دليل على التفاهم والفهم الجيد بين حكم الميدان وحكم الـVAR.

اللياقة البدنية: بذل الحكم مجهودا كبيرا فى استغلال عناصر اللياقة البدنية بشكل صحيح بداية من التحمل العام إلى تحمل السرعة والسرعة القصوى عند اللزوم، وكانت هناك تحركات وتمركزات وقراءة للعب جيدة، كما تعاون مع المساعدين بشكل جيد وأيضا غرفة الـVAR.

الحكام المساعدون: أداء تحكيمي جيد للحكمين المساعدين نتيجة التركيز والتعاون مع الحكم، خاصة الحكم المساعد الثانى فى لقطة الهدف الرابع لصالح الأهلى والسماح باستمرار اللعب.

حكام الـVAR: تدخل فى حالة استدعاء الحكم لاحتساب ركلة جزاء لصالح الجيش والقرار صحيح.