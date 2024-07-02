شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الكريم: سعداء بالفوز والنقاط الثلاث ونسعى للحفاظ على المركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

أعرب محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري عن سعادة الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر بالفوز في مباراة اليوم على الجونة بهدفين مقابل هدف، والحصول على النقاط الثلاث للمباراة والتي ترفع رصيد الفريق إلى النقطة الثامنة والأربعين، معربًا عن تقدير الجهاز الفني التام لفريق الجونة العنيد بقيادة مديره الفني علاء عبد العال.

وأشار محمد عبد الكريم إلى أن فريق المصري قدم أداء طيبا خلال الشوط الأول للمباراة، خاصة بعد التقدم بهدف الجزائري دغموم، مشيرا إلى أن الفرص الخطرة للجونة خلال الشوط الأول جاءت عن طريق التمريرات الخاطئة للاعبي المصري.

وأكد عبد الكريم أنه بعد إحراز الجونة لهدف التعادل عادت الأفضلية للمصري، خاصة بعد تعليمات الجهاز الفني للاعبين بضرورة التدرج السليم بالكرة والحفاظ على الاستحواذ بشكل كبير، وهو ما أسفر عن الهدف الثاني لفخر الدين بن يوسف والذي تبعه إهدار العديد من الفرص السهلة.

وأوضح محمد عبد الكريم أن الجهاز الفني فضّل عدم الدفع بميدو جابر وسمير فكري من بداية المباراة، من أجل مزيد من تدوير اللاعبين في ظل ضغط المباريات، معربا عن أمله في استمرار المصري في تحقيق الفوز بمبارياته المقبلة من أجل الحفاظ على المركز الثالث، ومهديا هذا الفوز لمجلس إدارة النادي المصري ولجماهير المصري.