شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومى: أخطاء الحكام واردة وهناك أندية استفادت وخسرت منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن عقد البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام، ينتهى بنهاية أغسطس المقبل مع انتهاء المسابقة، والأخطاء واردة فى كرة القدم والمؤثر فى النتيجة 8 مباريات فقط.

وقال إيهاب الكومى فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "ندرس كل الشكاوى، وأى شكوى من أى ناد تتم دراستها بشكل تفصيلى، وعقدنا جلسة مع بيريرا وناقشنا كل شكاوى الأندية، ورد على كل الحالات التى أرسلتها الأندية وأجاب عليها، وهناك أخطاء من الحكام وهو اعترف بها".

وأضاف: "لقطة مباراة الاتحاد والداخلية كانت واضحة جدا وبالعين المجردة يتم احتسابها، ولكن الكاميرا وعمل الزوم تسبب فى هذا الخطأ، وهذا لا يبرر هذا الخطأ".



وتابع: "أخطاء الحكام واردة ونعترف بها ولكن ستجد معظم الأخطاء فى 8 مباريات أو أقل ونعترف بها، ولكن هناك مباريات كثيرة لا يوجد بها أى أخطاء، وهناك أندية استفادت وخسرت من هذه الأخطاء".



واستطرد: "تتبقى 8 جولات أو تسعة فى بطولة الدورى، فمن الموسم الجديد سيتم تشكيل لجنة جديدة، والتعديلات التى حدثت ستضيف الكثير للجنة وسيكون لها دور فى تغيير هذه الأخطاء".



وأردف: "تم التواصل مع الشركة التى تدير تقنية الفيديو، وتم الاتفاق على وجود تدريب للحكام من الأسبوع المقبل، من أجل تصحيح الأخطاء فى الجولات الحاسمة".



واختتم الكومي تصريحاته قائلا: "اتحاد الكرة يسعى لمساعدة كل الأندية، والزمالك قادر على تسوية خلافاته المادية قبل يوم 5 يوليو ليكون له الحق فى المشاركة فى الكونفدرالية فى الموسم المقبل، ولا يوجد أى شىء فى أيدينا حتى الآن".