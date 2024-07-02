شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: بيريرا سبب الأزمات وإضافة عزب حجاج وفاروق من أفضل القرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير عثمان الخبير التحكيمى، أن تعيين عزب حجاج وسامى فاروق فى لجنة الحكام من أفضل القرارات، والبرتغالى بيريرا هو سبب أزمة التحكيم هذا الموسم.

وقال سمير عثمان، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تعيين عزب حجاج وسامى فاروق من أفضل القرارات، وبيريرا سبب الأزمات، ومعرفش ليه تمشّى اتنين وأنت عارف سبب الأزمة الأساسى".

وأضاف سمير عثمان: "وجود عزب حجاج سوف يحل أزمات التحكيم، وقادر على حل الكثير من الأخطاء، وأطالب الحكام بالتركيز فى المباريات المتبقية".

وتابع: "مباراة سموحة وبيراميدز ستقام بنفس ظروفها، ولا مجال لإضافة عناصر جديدة، وكل ناد سيستكمل تغييراته، ولو لاعب أصيب من الموجودين فى التشكيل يتم استبداله حال وجود تغييرات للفريق، أما لو أنهى تغييراته لا يحق له الدفع بلاعب غيره".

وعن لقطة الحكم نادر قمر الدولة، قال: "تصوير نادر قمر الدولة مع اللاعبين حاجة عادية، خصوصا أنه لم يخطئ فى أى قرار خلال مباراة الأهلى وفاركو".