ميدو: الشوط الثاني من مباراة سموحة سيكون هو الأصعب على بيراميدز هذا الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الشوط الثاني من مباراة سموحة سيكون هو الأصعب على بيراميدز، في مشوار المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيراميدز يعتمد على بند في اللائحة لاحتساب فوزه بالمباراة بهدفين دون".

وأضاف: "أما رابطة الأندية تعتمد على تقرير لجنة تقصي الحقائق، وقررت أن يتم استكمال المباراة مساء الثلاثاء، وبيراميدز سيلعب شوط كامل زائد لاعبًا عن فريق سموحة".

وتابع: "الشوط الثاني من مباراة سموحة سيكون صعبًا للغاية على فريق بيراميدز، فسموحة سيلعب بلياقة بدنية جيدة، واللاعبون سيكونون فريش".

وأكمل: "أحمد سامي، المدير الفني لسموحة سيلعب بتكتل دفاعي، أما بيراميدز سيحتاج لوقت من أجل الدخول في أجواء المباراة، وهذه ستكون ميزة لسموحة".

وواصل: "أصعب شوط على بيراميدز من أجل التتويج بالدوري هذا الموسم هو الشوط الثاني في مباراة سموحة، هذا الشوط سيكون أصعب من مباريات بيراميدز أمام سموحة وبيراميدز".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هذا الموسم يجب أن نتعلم منه بشكل جيد، جميع الأندية والإعلاميين في مركب واحدة، والجميع متضرر مما يحدث الآن، الجميع سيفوز إن سارت الأمور بشكل جيد".