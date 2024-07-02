ستوري نجوم كرة القدم.. تدريبات صلاح.. احتفال عبد المنعم.. ومساندة ناصر ماهر لزيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر لاعب الأهلي، محمد عبد المنعم، صورة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" ظهر فيها وهو يحتفل بهدفه في مرمى طلائع الجيش مع إمام عاشور.

واستعرض صالح جمعة لاعب الكرخ العراقي تدريباته في صالة الجيم.

ونشر محمود عبد المنعم كهربا مقطع فيديو مع نجل بيرسي تاو داخل ملعب تدريبات الأهلي "التتش".

ومن جانبه، نشر طاهر محمد طاهر عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورته وهو يحمل جائزة أفضل لاعب في لقاء طلائع الجيش.

واستعرض نجم ليفربول، محمد صلاح، تدريباته في الجيم عن طريق نشر صورة عبر "إنستجرام".

وودع أكرم توفيق زميله في الأهلي أنتوني موديست بعد إعلان رحيله عن الفريق، عقب إنتهاء عقده.

ونشر أسامة جلال صورة له مع عدد من لاعبي بيراميدز في الأتوبيس من أجل مواجهة سموحة، وكتب عليها: "إسكندرية رايح جاي".

واستعرض لاعب منتخب فرنسا، كوندي، جائزة رجل المباراة التي حصل عليها أمام بلجيكا.

ونشر محمود حسن تريزيجيه مقطع فيديو يظهر مهاراته بكرة القدم مع مصطفى شوبير أثناء آخر تجمع للاعبي منتخب مصر.

وساند ناصر ماهر زميله أحمد مصطفى زيزو، حيث نشر صورة له أثناء استضافته في برنامج الكورة مع فايق.

ونشر لاعب نادي المصري، صلاح محسن، صورة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

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