رسميًا.. الزمالك يشكو ثروت سويلم لرابطة الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية ضد عضو الرابطة ثروت سويلم بسبب تصريحاته خلال الفترة الماضية.

وطالب الزمالك، خلال بيانه الموجهة إلى رئيس رابطة الأندية أحمد دياب، بتاريخ 24 يونيو الماضي، بحفظ حق النادي في تقديم مذكرات تفصيلية والمستندات والأدلة المؤيدة لها، بالإضافة إلى اعمال الرابطة سلطاتها وتوقيع العقوبات المقررة وفقا للائحة والمواثيق ذات الصلة.

وأشار نادي الزمالك، إلى أن ثروت سويلم خرج عن مقتضيات مهمته وإخلال بواجب الحياد وهو أمر يعد تجاوزًا غير مقبول في حق الزمالك وجماهيره بعد تصريحاته التلفزيونية، بحسب نص الخطاب.

ونوه الزمالك خلال خطابه إلى أن ثروت سويلم يتحدث بصورة غير لائقة إعلاميًا عن نادي الزمالك.

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