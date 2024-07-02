شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على مع الأهلى.. 9 مباريات = 9 مساهمات تهديفية والان مع تفاصيل الخبر

أبرزت الصفحة الرسمية للأهلي تألق الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق منذ الانضمام للفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، آخرها تسجيل هدف في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بالدوري.

وأشارت صفحة الأهلي الرسمية أن وسام أبو علي شارك مع الأهلي في 9 مباريات، قدم خلالها 9 مساهمات تهديفية ما بين تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 آخرين، بخلاف هدف آخر في دوري أبطال أفريقيا في مرمى مازيمبي بنف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حقق فريق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري، ويستمر فى مطاردة بيراميدز المتصدر برصيد 62 نقطة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز الـ11 بجدول المسابقة.

هدد عمرو السولية مرمى طلائع الجيش بتسديدة قوية في الدقيقة الخامسة ولكن مرت أعلى العارضة، وسجل طاهر محمد هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 12 من تسديدة قوية ارتطمت في يد محمد شعبان حارس الطلائع وأكملت طريقها إلى المرمى، بعد متابعته لتصويبة وسام أبو علي التي ارتطمت بأقدام مدافعي الطلائع وسددها طاهر في المرمى.

وعزز عمرو السولية تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد متابعته لهجمة منظمة بدأها حسين الشحات بتصويبة تصدى لها الحارس وتابعها وسام أبو علي وأنقذها الدفاع لترتد إلى السولية الذي سجلها في المرمى معلنا تقدم الأهلي بثنائية.

وأضاف محمد عبد المنعم الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 38 من متابعته لعرضية حسين الشحات ووضعها بقدمه في مرمى الطلائع بطريقة رائعة، وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

وجاءت بداية الشوط الثاني هادئة رغم محاولات الطلائع على استحياء لزيارة شباك الشناوي ولكن بدون خطورة، وسدد حسين الشحات كرة قوية في الدقيقة 57 ولكن مرت بجوار القائم لمرمى الطلائع.

وأجرى الأهلي 4 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 65 بنزول أفشة وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر، بدلا من أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحسين الشحات، وأجرى الأهلي تغييرا في الدقيقة 74 بنزول أليو ديانج بدلا من عمرو السولية.

وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 84 نتيجة عرقلة وسام أبو علي من قبل محمد شعبان حارس الفريق العسكري، وتقدم طاهر لتسديدها ولكنه أهدرها بعدما سدد الكرة أعلى العارضة.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من فرصة استقبال هدف في الدقيقة 90 بعد تصديه لركلة الجزاء التي سددها عمر السعيد، ليحافظ على نظافة شباكه، وسجل وسام أبو علي الهدف الرابع للأهلي في مرمى الطلائع من هجمة منظمة بدأت من عند طاهر محمد وسددها وسام ببراعة أعلى حارس الطلائع، واستمرت النتيجة حتى نهاية المباراة بفوز الأهلي برباعية نظيفة.