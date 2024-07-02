شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ينهى استعداداته اليوم لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، استعداداته اليوم الثلاثاء، لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها غدا الأربعاء، باستاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة دورى nile.

ويخوض سيراميكا اليوم المران الأخير، قبل أن يحسم أيمن الرمادى قائمة المباراة وطريقة اللعب التي سيبدأ بها مباراة الإسماعيلى من أجل استعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة الكبيرة من الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة.

ويدخل سيراميكا المباراة في المركز العاشر بترتيب دورى nile برصيد 37 نقطة، جمعها من 27 مباراة فاز خلالها في 10 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 10 لقاءات، سجل لاعبوه 42 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.

وتشهد مواجهات سيراميكا والإسماعيلى دائما ندية كبيرة قبل مواجهة الفريقين الأربعاء المقبل، باستاد المقاولون العرب فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة دورى nile.

وتعد مباراة الأربعاء التاسعة بين الإسماعيلى وسيراميكا، حيث سبق أن تواجها الفريقان في 8 مواجهات جاءت متكافئة، حيث حقق سيراميكا الفوز في 3 مواجهات وفاز الإسماعيلى 3 مباريات وحسم التعادل مباراتين، وسجل لاعبو سيراميكا 12 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا.