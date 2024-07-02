شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على الرخصة الأفريقية فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادى الزمالك لإنهاء أزمة الحصول على الرخصة الأفريقية، وذلك بعد أن تم مد المهلة لاستيفاء الأوراق حتى يوم 5 يوليو الجارى.

ويواجه الزمالك أزمة كبرى بسبب عدم الحصول على الرخصة الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب المديونيات الموقعة عليه والتى أدت لإيقاف القيد، خاصة أن الكاف يشترط على الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية أن تكون خالية من أي نزاعات مالية، وأن تنهى تلك الأزمات قبل نهاية شهر يونيو.

ويمكن للزمالك الحصول على الرخصة الأفريقية حال دفع مستحقات خالد بوطيب أو جدولتها للحصول على رخصة المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل.

ويحاول الزمالك إقناع محامى اللاعب المغربى خالد بوطيب بالموافقة على جدولة مديونيته التى تبلغ 2 مليون و400 ألف دولار، إلا أن اللاعب ومحاميه ما زالا يتمسكان بالحصول على المديونية كاملة دون أى تقسيط، وهو ما يعرقل إنهاء تلك الأزمة تحديدًا.

كما يسعى الزمالك لتقديم التماس للجنة مسابقات الاتحاد الأفريقي من أجل الموافقة على منح الزمالك الرخصة الأفريقية، استنادًا إلى أن خطاب إيقاف القيد بسبب غرامة خالد بوطيب وصل إلى القلعة البيضاء يوم 24 أبريل، وأن الأوضاع المالية للزمالك كانت دون أزمات قبل حلول 31 مارس، وهو آخر موعد فى الموسم الحالى، وبعدها تكون أي عقوبة مرحلة للموسم المقبل.