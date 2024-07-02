شكرا لقرائتكم خبر عن فى ليلة فوز الأهلى.. هل حرم الـVAR الطلائع من ركلة جزاء أخرى؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن مباراتي طلائع الجيش والأهلي والمصري والجونة، شهدتا أكثر من قرار تحكيمى مؤثر وفعال وتدخلا لـVAR طبقا للبروتوكول وأيضا غياب مثير للجدل.

لقاء طلائع الجيش والأهلي ادارها محمود بسيونى وانتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفةوشهدت المباراة أكثر من قرار مؤثر تحكيميا، فالحكم كان موجودا في الميعاد، واحتسب 26 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب جاء أبرزها كما يلي:

في الدقيقة 85 احتسب ركلة جزاء صحيحة للأهلي على حارس الطلائع، وتغاضى عن إنذار حارس الطلائع محمد شعبان طبقا للقانون، وفي الدقيقة 90 احتسب ركلة جزاء صحيحة لمسه يد على مدافع الأهلي ياسر إبراهيم بعد تدخل الـVAR.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في 5 مناسبات لثلاثي الطلائع موسى ديار ومحمد دياب وعمرو طارق مقابل إنذارين للأهلي أكرم توفيق وطاهر محمد.

كما تغاضى الحكم عن إنذار ثان "طرد" للاعب الطلائع موسى ديارا في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

المساعدان ظهرا في يقظة وتمركز جيد خلال اللقاء، وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، كما لم يجد الحكم الرابع صعوبة في السيطرة على المنطقة الفنية.

وقد تعاون الـVAR بشكل جيد مع الحكم وقام بمراجعة صحيحة لأهداف المباراة، حيث أكد ركلة جزاء الأهلي بعد استدعاء الحكم إلى شاشة المراجعة في ركلة جزاء الطلائع في تدخل صحيح طبقا للبروتوكول.

ويؤخذ على الـVAR أنه لم يتدخل في ركلة جزاء ياسر إبراهيم مدافع الأهلي مع عبد الرحمن شيكا مهاجم الطلائع؛ لأن الحكم لم تكن لديه زاوية رؤية مناسبة.

مباراة المصري والجونة أدارها حسنى سلطان وانتهت بفوز أبناء بورسعيد 2/1 سيطر الحكم على اللقاء بشكل جيد وأحسن تقدير الأخطاء الفنية والإدارية خلال فعاليات كذلك الفرق بين الإهمال والتحايل.

كما ظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء، وأدى الحكم الرابع مهامه بشكل جيد.