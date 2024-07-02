شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه للقاهرة اليوم لدخول معسكر مغلق استعداداً لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء غد، الاربعاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق الليلة.

وعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية. وخسر الاسماعيلى من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد بهدف دون رد بالجولة الاخيرة لمسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 7 فوز وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

فى سياق آخر، قدم أبو طالب العيسوى، نجم الإسماعيلى السابق، تقريرا مفصلا لمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء نصر أبو الحسن، عن رحلته فى كوت ديفوار.



ووصل أبو طالب العيسوى إلى الإسماعيلية خلال الساعات الماضية بعد رحلته الكشافية فى كوت ديفوار لانتقاء اللاعبين الموهوبين فى مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.

وأبرم المجلس فى وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى اكتشاف المواهب بالقارة السمراء للبحث عن لاعبين بالطريقة الصحيحة لدعم كافة فرق النادى بعناصر متميزة.

وحضر أبو طالب العيسوى أثناء وجوده فى كوت ديفوار دورة للأكاديميات شارك بها عدة أندية أفريقية وتابعها عدد من كشافى الأندية الأوروبية.