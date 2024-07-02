شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2024 فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، الثلاثاء، مواجهة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى، حيث يلتقى المقاولون العرب مع إنبى، بجانب استكمال مباراة بيراميدز وسموحة، ضمن الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى بعد توقفها فى الدقيقة 49 بسبب انقطاع الكهرباء.

موعد مباراة المقاولون العرب وإنبى

يستدرج إنبى نظيره المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر الدورى، فى مباراة مثيرة بين الفريقين الذين يبحثان عن تقديم نتيجة إيجابية، حيث يرغب إنبى استغلال إقامة المباراة على أرضه فى قنص الثلاث نقاط بعد تعادله السلبى فى الجولة الأخيرة.

فيما يبحث المقاولون عن استعادة توازنه والعودة لتقديم نتائج إيجابية تحسن من مركزه فى جدول الدورى تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة عماد النحاس الذى عاد لتدريب ذئاب الجبل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه فى الفرصة الأخيرة للبقاء وسط الكبار وعدم الهبوط إلى دورى المحترفين.

ويحتل فريق إنبى المركز الخامس فى جدول الدورى برصيد 41 نقطة، بينما يقع المقاولون العرب فى المركز الـ18 والأخير بجدول المسابقة برصيد 19 نقطة، ويمنى النفس فى تحقيق نتائج إيجابية بالمباريات المتبقية من عمر المسابقة.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

تستكمل مباراة بيراميدز مع سموحة فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب، بعد توقفها بسبب اشتعال النيران فى أحد أعمدة النيران مما أدى إلى عدم استكمالها.

وتلعب المباراة اليوم بنفس الظروف التى توقفت عليها فى الدقيقة 49 بنفس اللاعبين والتبديلات والإنذارات، والنتيجة التى كانت عليها بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم حسام حسن لسموحة وتعادل فيستون ماييلى لبيراميدز، وحصل الهانى سليمان حارس الفريق السكندرى على الكارت الأحمر، وبالتالى سموحة سيتكمل المباراة بـ10 لاعبين فقط.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز فى الصدارة برصيد 62 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الأهلى أقرب منافسيه على حصد اللقب، ويرغب الفريق السماوى فى تعطيل قطار انتصارات الفريق السماوى والخروج من لقاء الليلة بنتيجة إيجابية.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب دورى nile برصيد 63 نقطة، جمعها من 26 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبو الفريق السماوى 43 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.